Les DNA et L’Alsace devront se séparer de 10% de leurs journalistes, remplacés par de l’IA

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Les salariés des Dernières nouvelles d’Alsace et de L’Alsace ont été informés lundi 22 juin que leur direction prévoyait de supprimer une cinquantaine d’emplois dans les deux médias régionaux. Les journalistes qui relisent et mettent en page sont les plus touchés.
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