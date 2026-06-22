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Les DNA et L’Alsace devront se séparer de 10% de leurs journalistes, remplacés par de l’IA

Les salariés des Dernières nouvelles d’Alsace et de L’Alsace ont été informés lundi 22 juin que leur direction prévoyait de supprimer une cinquantaine d’emplois dans les deux médias régionaux. Les journalistes qui relisent et mettent en page sont les plus touchés.

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Pierre France
Publié le   ·  
Modifié le   ·  
3 minutes
Les DNA et L’Alsace devront se séparer de 10% de leurs journalistes, remplacés par de l’IA
À la Une des DNA du lundi 22 juin, la « baisse des effectifs »… mais dans les écoles.

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Pierre France

Fondateur et directeur de la publication de Rue89 Strasbourg.

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