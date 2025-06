En Alsace, le data center de Microsoft risque de consommer autant que 350 000 foyers

Au printemps 2023, l’Alsacien Olivier Becht, alors ministre du Commerce extérieur et de l’Attractivité, convoquait des élus et des acteurs de l’économie alsacienne à Mulhouse. Il leur révélait alors l’intention de Microsoft d’installer un data center géant dans la région. « On a ensuite échangé avec des intercommunalités pendant plusieurs mois, pour trouver un terrain avec une surface suffisante, bien desservi et permettant un bon raccordement électrique », relate Vincent Froehlicher, directeur de l’Agence de développement d’Alsace (Adira).

Un projet à deux milliards d’euros

Erreur dans une première version de l’article Pour écrire cet article, nous avons interrogé une source interne à la Dreal qui a comparé la consommation électrique de ce data center à la consommation de six millions de foyers français. Nous avons manqué de vérifier cette estimation, qui s’est avérée fausse. Étant donné le niveau d’expertise de notre source et le peu d’interlocuteurs acceptant de communiquer sur le projet de Microsoft, nous n’avons pas suffisamment interrogé l’origine de ce chiffre. Suite à la publication de l’article, nous sommes revenus vers la Dreal pour refaire le calcul (désormais bien détaillé dans l’article). Nous sommes finalement arrivés à une consommation équivalente à celle de 350 000 foyers.

En mai 2024, à l’occasion du sommet Choose France initié par le président Emmanuel Macron, Microsoft a officialisé son annonce. La multinationale va investir plus de deux milliards d’euros pour construire le plus grand data center du pays à Petit-Landau, commune rurale de l’agglomération de Mulhouse. L’Élysée savoure ce projet qui symbolise l’attractivité de la France dans le secteur de la tech.

Dans le village de 800 habitants à quelques kilomètres à l’Est de Mulhouse, la maire Carole Talleux se félicite aussi : « D’un point de vue économique, il s’agit évidemment d’un évènement historique pour la vie de notre commune. Ce projet stratégique s’inscrit pleinement dans notre volonté de développement, avec notamment la création de [150 à 200] emplois. »

