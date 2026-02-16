L’école de Schirrhein nie le harcèlement d’une enfant malgré sa tentative de suicide

1er octobre 2025, 9h. Anaïs Schneider cherche sa fille dans la maison. Ce mercredi, elle n’a pas école mais elle s’est levée « de très mauvaise humeur ». Lorsque la mère de famille entre dans la chambre parentale, elle trouve Maëlya sur le rebord de la fenêtre, prête à sauter. Elle se jette sur l’enfant de sept ans pour l’en empêcher, et l’emmène aux urgences pédiatriques dans la foulée. Maëlya passe une semaine au centre hospitalier de Haguenau, « pour des idées noires dans un contexte de harcèlement scolaire », indique le certificat médical.
Deux semaines plus tôt, le 15 septembre, Anaïs Schneider adressait un mail à la directrice de l’école de Schirrhein :
