L’école de Schirrhein nie le harcèlement d’une enfant malgré sa tentative de suicide

Anaïs Schneider alerte l’école de Schirrhein depuis septembre 2025 sur le harcèlement de sa fille et son état de santé psychique. Tandis que l’Éducation nationale peine à trouver des mesures efficaces, la directrice de l’établissement a porté plainte contre la famille.

Mise en garde La lecture de cet article est difficile. Il fait état d’une tentative de suicide et de harcèlement.

1er octobre 2025, 9h. Anaïs Schneider cherche sa fille dans la maison. Ce mercredi, elle n’a pas école mais elle s’est levée « de très mauvaise humeur ». Lorsque la mère de famille entre dans la chambre parentale, elle trouve Maëlya sur le rebord de la fenêtre, prête à sauter. Elle se jette sur l’enfant de sept ans pour l’en empêcher, et l’emmène aux urgences pédiatriques dans la foulée. Maëlya passe une semaine au centre hospitalier de Haguenau, « pour des idées noires dans un contexte de harcèlement scolaire », indique le certificat médical.

Deux semaines plus tôt, le 15 septembre, Anaïs Schneider adressait un mail à la directrice de l’école de Schirrhein :

