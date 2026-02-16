Enquêtes et actualité à Strasbourg et Eurométropole

En ce moment :

L’école de Schirrhein nie le harcèlement d’une enfant malgré sa tentative de suicide

Anaïs Schneider alerte l’école de Schirrhein depuis septembre 2025 sur le harcèlement de sa fille et son état de santé psychique. Tandis que l’Éducation nationale peine à trouver des mesures efficaces, la directrice de l’établissement a porté plainte contre la famille.

Édition abonnés
Thibault Vetter
Publié le   ·  
Modifié le   ·  
10 minutes
L’école de Schirrhein nie le harcèlement d’une enfant malgré sa tentative de suicide
La mère de Maëlya a décidé de briser le silence sur le harcèlement scolaire.

1er octobre 2025, 9h. Anaïs Schneider cherche sa fille dans la maison. Ce mercredi, elle n’a pas école mais elle s’est levée « de très mauvaise humeur ». Lorsque la mère de famille entre dans la chambre parentale, elle trouve Maëlya sur le rebord de la fenêtre, prête à sauter. Elle se jette sur l’enfant de sept ans pour l’en empêcher, et l’emmène aux urgences pédiatriques dans la foulée. Maëlya passe une semaine au centre hospitalier de Haguenau, « pour des idées noires dans un contexte de harcèlement scolaire », indique le certificat médical.

Deux semaines plus tôt, le 15 septembre, Anaïs Schneider adressait un mail à la directrice de l’école de Schirrhein :

Cet article fait partie de l’édition abonnés. | Déjà abonné ? Connectez-vous

Abonnez-vous maintenant pour poursuivre votre lecture

En savoir plus
Abonnez-vous

Abonnez-vous maintenant pour suivre l’actualité locale.

Déjà abonné⋅e ?

Connectez-vous
#harcèlement scolaire

Activez les notifications pour être alerté des nouveaux articles publiés en lien avec ce sujet.

Voir tous les articles

Autres mots-clés :

#académie de Strasbourg#Éducation nationale#harcèlement scolaire#Rectorat#Société
À propos de l’auteur de l’article :
TV avatar
Thibault Vetter

enquête sur le sans-abrisme, le logement, les atteintes à l’environnement, les pollutions et leur impact sur la santé, les dérives sectaires…

Voir les articles

À lire ensuite

Partager
Plus d'options