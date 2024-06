Dans une tribune signée par plus de 500 soignants et soignantes de Strasbourg et environs, la communauté médicale alerte sur les dangers sanitaires liés à l’arrivée du RN au gouvernement.

Nous sommes des professionnels et professionnelles du soin en Alsace : médecins, sages-femmes, infirmières, kinésithérapeutes, psychologues, orthophonistes… Nous souhaitons alerter sur les dangers des politiques d’extrême-droite pour la santé des populations.

Nous nous sommes engagé·es, en choisissant ce métier, à soigner et accompagner toutes les personnes sans distinction, quels que soient leur genre, leur religion, leur origine, leurs papiers, leur classe sociale, leurs revenus… Et ce dans le respect de leur dignité et de leur volonté. L’arrivée de l’extrême-droite au pouvoir mettrait à mal notre système de santé égalitaire, public, non-discriminatoire. Notre santé à toutes et tous est en danger !

Les choix du RN sont néfastes pour la santé

Les facteurs de vulnérabilité en santé touchent des millions de personnes, augmentant leur risque d’avoir des pathologies graves et complexes, augmentant également leur risque de mortalité précoce. Ces facteurs de vulnérabilité sont : la précarité financière et professionnelle, la précarité de logement, les discriminations, le fait d’être une femme ou de faire partie d’une minorité, l’exposition augmentée aux toxiques, l’accès difficile aux soins…

L’extrême-droite n’a pas montré de volonté de diminuer ces vulnérabilités en santé : ses prises de position et ses votes aux parlements français et européens, montrent bien au contraire que ses choix politiques ont des conséquences néfastes sur les déterminants de la santé. Vous êtes en précarité financière : le Rassemblement National (RN) a voté contre le blocage des prix des biens de première nécessité, contre la gratuité des cantines et fournitures scolaires, contre l’augmentation du SMIC. Avec le RN, vous resterez dans la précarité.

Vous êtes en précarité de logement : le RN a voté contre l’augmentation des places d’hébergement d’urgence. Le parti est pour la préférence nationale pour l’accès au logement. Il souhaite supprimer les obligations de rénovation énergétique des bâtiments. Avec le RN, vous, les plus en difficulté resterez sans logement, ou dans des logements dangereux pour votre santé.

Un risque accru pour les minorités

Vous êtes patient·e étranger·e/racisé·e : le RN veut supprimer l’Aide Médicale d’État (AME qui représente une partie infime du budget de la sécurité sociale et permet aux sans-papiers d’avoir les soins de base) et le droit au séjour pour soin en cas de pathologie grave sans accès au traitement dans son pays. Le RN a voté contre un plan de lutte contre les discriminations et ses membres ont régulièrement des paroles racistes, islamophobes, antisémites. Le RN veut instaurer la préférence nationale pour l’accès aux droits : Avec le RN, vos droits vont être fortement diminués voire supprimés, les risques pour votre santé vont augmenter.

Vous êtes une femme : le RN a voté contre l’augmentation des budgets de lutte contre les violences faites aux femmes. Le parti pense que les auteurs de violences sont surtout les étrangers (alors que les mis en cause sont français dans 86 % des cas). Aussi, le RN n’a aucun programme de prévention, de formation, ou de prise en charge des victimes.

Le RN a voté contre l’accès libre et gratuit à l’IVG au sein de l’Union Européenne. Le droit à l’IVG a été interdit dans plusieurs pays dirigés par l’extrême-droite. Le RN a prévu de supprimer les financements associatifs notamment du Planning Familial. Le RN souhaite favoriser le recours aux proches aidant·es plutôt qu’aux professionnel·les de santé, ce qui va impacter essentiellement les femmes représentant la majorité des aidantes et des métiers du care (aides-soignantes, auxiliaires de vie,…).

D’ailleurs, les métiers de l’accompagnement social et médicosocial, majoritairement féminins, sont absents du programme de RN (rien en matière de reconnaissance, rémunération, conditions de travail…), mise à part la préférence nationale, alors que les travailleuses étrangères représentent 25 % des travailleuses des Ehpad et établissements pour personnes handicapées. Avec le RN, vous verrez vos conditions de vie et votre santé fortement altérées.

Un danger pour la communauté LGBTQIA+

Vous faites partie de la communauté LGBTQIA+. Le RN parle de « lobby LGBT ». Il s’est abstenu sur une résolution pour inscrire l’homophobie et la transphobie dans la liste des crimes de haine, il s’oppose à la PMA pour tous et toutes. Des membres de l’extrême-droite ont régulièrement des propos homophobes et transphobes. Le RN veut supprimer les aides financières des associations militantes. Avec le RN, vos conditions d’accès à la santé vont s’aggraver. Vous êtes usager·es de l’hôpital public, le RN a voté contre l’augmentation des budgets. Il veut supprimer des postes administratifs utiles au fonctionnement de l’hôpital, et veut réduire le recours aux médecins étrangers qui représentent actuellement 27 % des médecins hospitaliers. Avec le RN, vos soins dispensés à l’hôpital public, déjà en souffrance, vont se détériorer encore.

Nous refusons ces atteintes à notre système de santé et dénonçons ces attaques annoncées contre les patient·es les plus vulnérables. Afin de protéger la santé de toutes et tous, nous, soignantes et soignants d’Alsace, nous engageons et appelons chacun et chacune à voter contre l’arrivée au pouvoir de l’extrême-droite.