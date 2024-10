Face à un maire en colère, le recteur admet le manque de remplaçants

Ce mardi 1er octobre à 12h30, la colère des enseignants et enseignantes ne s’exprime pas encore sur la place Kléber. La manifestation pour la défense des services publics commence un peu plus tard. À quelques dizaines de mètres, le recteur de l’académie de Strasbourg s’installe face à une quinzaine de membres du club de la presse. Dans son costume bleu anthracite impeccable, Olivier Klein précise son parcours. L’ancien professeur de sciences physiques puis principal adjoint au sein de l’académie de Créteil se revendique « pur produit de la méritocratie républicaine » : « Ma mère a un certificat d’études et mon père un CAP typographie. Je dois tout à l’école. » Mais passées les présentations, cette reconnaissance vis-à-vis de l’Éducation nationale prend un tour moins sentimental, plus administratif.

Cet article fait partie de l’édition abonnés. Pour lire la suite, profitez d’une offre découverte à 1€. Je teste sans engagement Contribuez à consolider un média indépendant à Strasbourg, en capacité d’enquêter sur les enjeux locaux. Paiement sécurisé Sans engagement