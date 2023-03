Tag à la craie : une bénévole de l’association de protection animale L214 relaxée

Mardi 21 mars, le tribunal correctionnel de Strasbourg a relaxé une militante de l’association de protection animale L214. Elle était poursuivie pour un tag à la craie réalisé devant le supermarché Monoprix de la place Kléber.

Une militante strasbourgeoise de l’association L214 était poursuivie pour « dégradation de l’espace public et du mobilier urbain », pour un tag à la craie réalisé sur la place Kléber en mars 2022. Près d’un an plus tard, mardi 21 mars 2023, le tribunal correctionnel de Strasbourg a relaxé la bénévole la militante de l’association animaliste. C’est la fin d’une procédure judiciaire absurde.

Le juge a considéré que l’infraction n’était pas constituée

Tout a commencé par une distribution de tracts et des inscriptions sur le sol qui dénoncent les conditions d’élevage des poulets du groupe agro-alimentaire LDC, propriétaire de la marque Le Gaulois. L’Eurométropole de Strasbourg (EMS) porte ensuite plainte pour inscription sur la voie publique… avant de se retirer en évoquant une « procédure automatique ». Mais la procureure de la République, Yolande Renzi, avait alors décidé de maintenir les poursuites contre la militante.

Un exemple de tag à la craie fait par le collectif le 19 mars 2022 (document remis)

L’avocate de la prévenue, Me Hélène Thouy, revient sur les échanges lors du procès :

« Le juge a considéré que l’infraction n’était pas constituée, comme L214 le soutient depuis le début. Ces inscriptions, qui n’ont de toute façon pas été réalisées par la prévenue, n’ont en outre causé aucun préjudice puisque la craie est totalement effaçable et ce, très facilement. »

Des actions de sensibilisation similaires avaient eu lieu dans une trentaine d’endroits sans que les autres bénévoles n’aient été l’objets de poursuites pour leur participation, selon l’association.